"Не хочу его торопить": Промоутер сообщил, когда Ломаченко примет решение о своем будущем
Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, сделал заявление о его будущем.
Представитель боксера отметил, что после первого января тот должен принять решение по поводу своей дальнейшей карьеры.
Читай также: "Он так и не восстановился": катмен Ломаченко рассказал про состояние боксера
"Мне сказали, что Ломаченко вернется в Украину, потому что должен быть со своими детьми, которые ходят в школу, а на улице обстрелы. Он чувствовал, что в тот момент не в состоянии говорить о будущем поединке.
Но он обещал, что после первого числа нового года примет решение. Каким оно будет? Я думаю, что в тот момент он вправду не знал, какое решение примет.
Я не хочу его беспокоить, не хочу его торопить. Он был потрясающим бойцом. Помню, что возле ресторана мы сделали фотографию с Ломаченко и его отцом. Это было почти как прощальное фото. Возможно, это так и есть", - приводит слова Арума Sky Sports.
Ранее менеджер назвал условие, при котором Василий Ломаченко проведет бой в 2025 году.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!