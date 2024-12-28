"Не хочу его торопить": Промоутер сообщил, когда Ломаченко примет решение о своем будущем

Представитель боксера предполагает, что тот уже может не вернуться в ринг.

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, сделал заявление о его будущем.

Представитель боксера отметил, что после первого января тот должен принять решение по поводу своей дальнейшей карьеры.

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"Мне сказали, что Ломаченко вернется в Украину, потому что должен быть со своими детьми, которые ходят в школу, а на улице обстрелы. Он чувствовал, что в тот момент не в состоянии говорить о будущем поединке.

Но он обещал, что после первого числа нового года примет решение. Каким оно будет? Я думаю, что в тот момент он вправду не знал, какое решение примет.

Я не хочу его беспокоить, не хочу его торопить. Он был потрясающим бойцом. Помню, что возле ресторана мы сделали фотографию с Ломаченко и его отцом. Это было почти как прощальное фото. Возможно, это так и есть", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее менеджер назвал условие, при котором Василий Ломаченко проведет бой в 2025 году.

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