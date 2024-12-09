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"Он так и не восстановился": катмен Ломаченко рассказал про состояние боксера

Украинец не отошел от поражения за абсолютное чемпионство.
Сегодня, 21:55
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Расс Анбер, катмен Василия Ломаченко, высказался про форму украинского боксера.

По словам тренера, Василий не до конца восстановился после поражения от Девина Хэйни, которое считает несправедливым.

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"Я был в Австралии вместе с Ломаченко, когда он победил Камбососа. Я не думаю, что Василий полностью восстановился или сможет восстановиться после несправедливого решения судей в бою с Хэйни.

Это был бой за все титулы, и это оскорбление, что Лома не получил то, что заслуживал", - приводит слова катмена Boxing Scene.

В 2023 году американец победил Василия единогласным решением судей - 116–112, 115–113, 115–113.

Ранее Стивенсон предсказал следующий карьерный шаг Ломаченко.

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