"Он так и не восстановился": катмен Ломаченко рассказал про состояние боксера

Украинец не отошел от поражения за абсолютное чемпионство.

Расс Анбер, катмен Василия Ломаченко, высказался про форму украинского боксера.

По словам тренера, Василий не до конца восстановился после поражения от Девина Хэйни, которое считает несправедливым.

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"Я был в Австралии вместе с Ломаченко, когда он победил Камбососа. Я не думаю, что Василий полностью восстановился или сможет восстановиться после несправедливого решения судей в бою с Хэйни.

Это был бой за все титулы, и это оскорбление, что Лома не получил то, что заслуживал", - приводит слова катмена Boxing Scene.

В 2023 году американец победил Василия единогласным решением судей - 116–112, 115–113, 115–113.

Ранее Стивенсон предсказал следующий карьерный шаг Ломаченко.

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