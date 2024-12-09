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Бриедис назвал последний бой Усика в карьере

Латвиец призывает фанатов насладиться выступлением украинца, ведь оно может стать последним.
Сегодня, 19:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик завершит карьеру после второго боя с Тайсоном Фьюри.

По словам опытного боксера, украинцу нет смысла продолжать профессиональную карьеру после реванша с британцем.

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"Этот бой будет очень интересный, потому что я думаю, что Фьюри будет гораздо больше мотивирован. Бой будет совершенно другим, потому что, во-первых, я думаю, Усик устал. Я прямо чувствую, что он устал, потому что есть границы у каждого человека. Думаю, они есть и у Александра. Так пахать, так подготавливаться к каждому бою… Я знаю, что тело, к сожалению, с возрастом показывает нам фигу.

Посмотрим, как этот бой пройдет, но я думаю, что у Александра в любом случае будет последний бой. Думаю, он даже где-то даже озвучивал, что это последний бой. Это было бы логично", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Ранее Бриедис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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