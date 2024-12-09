Бриедис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис высказался про поединок Тайсона Фьюри с обладателем титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

По словам латвийца, британец имеет больше шансов на победу.

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"Если Фьюри подготовится, не будет бухать и тусоваться, будет сосредоточенным на этом поединке, то Усику будет очень тяжело. Ему и так не было легко. Если тогда я ставил 50 на 50, даже, может, больше было на Усика, то в этом бою, возможно, даже 60 на Фьюри, 40 на Усика.

У меня есть такое предчувствует, что там будет очень много сюрпризов. Весь мир будет смотреть и увидит что-то интересное", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Ранее Дюбуа оставил грозное послание Усику и Фьюри.

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