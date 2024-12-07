"Я иду за поясами": Дюбуа оставил грозное послание Усику и Фьюри

Обладатель пояса IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил, что его целью является абсолютное чемпионство в дивизионе.

По словам британского боксера, после ближайшего боя с Джозефом Паркером он готов встретиться в ринге с победителем реванша обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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"Я иду за этими поясами! Определенно. Лучшие парни, они мне нужны. Они мне нужны все.

Я просто разорву их на части. Если это будет Усик, то это будет месть. Если это будет Фьюри, то я готов занять эту территорию. Мы разберемся с этим, когда доберемся туда.

По одному бою за раз. Я никого не упускаю из виду. У меня на очереди несколько больших поединков. Просто нужно продолжать проходить через них и, в конце концов, я стану бесспорным. Это моя цель", - приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Ранее Даниэль Дюбуа оценил вероятность проведения реванша с Энтони Джошуа.

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