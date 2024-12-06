Паркер хочет разобраться с Дюбуа и встретиться с победителем реванша Усик - Фьюри

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, заявил, что целью его клиента является звание абсолюта в дивизионе.

По словам представителя новозеландского боксера, его подопечный намерен одолеть обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа в ближайшем бою 22 февраля, после чего замахнуться на объединение всех поясов, встретившись с победителем реванша чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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"Джозеф хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поэтому он будет работать и выкладываться полностью до того дня, пока не выйдет на пенсию. Так что я бы солгал, если бы сказал, что бесспорное чемпионство не является его целью.

Сейчас нужно победить Дюбуа, а затем встретиться с тем, у кого будут остальные пояса. Он попытается объединить их", - приводит слова Хиггинса Sky Sports.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, почему уверен в победе в реванше с Усиком.

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