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"Техничный гений, ассасин": промоутер Паркера расхвалил Усика

Хиггинс высказался про реванш украинца с Фьюри.
Сегодня, 11:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO), высказался про реванш чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34 -1-1, 24 КО).

По словам функционера, представитель Украины является одним из лучших боксеров в истории.

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"Усик – один из лучших боксеров в истории. И Тайсон Фюри тоже. Вы видели, что произошло во втором бою Фьюри – Уайлдер, где Тайсон набрался сил, доминировал над Уайлдером и уничтожил его.

Думаю, что Тайсон, возможно, получил тревожный звоночек после первого боя, и если он выйдет сосредоточенным на реванш, все может закончиться. Он может выиграть бой.

Но никогда не знаешь наперед. Усик – техничный гений, ассасин. Это увлекательный поединок, достойный реванша", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Ранее Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком.

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