"Я волнуюсь за Александра": Рой Джонс назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Легендарный боксер Рой Джонс-младший поделился мыслями по поводу второго боя между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Бывший чемпион мира считает, что украинец может проиграть, если постарается нокаутировать Фьюри.

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"Это тяжелый бой. Мне нравятся оба бойца. Тайсон очень хорошо умеет вносить коррективы и надеюсь, что на этот раз он сделает все правильно, чтобы мы могли увидеть третий бой.

В то же время я обеспокоен, так как Усик понял, что может нанести урон Фьюри. Это может сыграть как на него, так и против. Если Усик выйдет с целью нокаутировать соперника, то Тайсон наверняка победит. А если не будет торопиться и методично разбивать оппонента, тогда у Фьюри большие проблемы.

Мне больше нравятся шансы Фьюри в реванше, но посмотрим", - приводит слова американца Boxing Unleashed.

В первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Реванш пройдет 21 декабря.

Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.

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