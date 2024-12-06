iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я волнуюсь за Александра": Рой Джонс назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира назвал ключевой фактор боя.
Сегодня, 09:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Легендарный боксер Рой Джонс-младший поделился мыслями по поводу второго боя между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Бывший чемпион мира считает, что украинец может проиграть, если постарается нокаутировать Фьюри.

Читай также: Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой

"Это тяжелый бой. Мне нравятся оба бойца. Тайсон очень хорошо умеет вносить коррективы и надеюсь, что на этот раз он сделает все правильно, чтобы мы могли увидеть третий бой.

В то же время я обеспокоен, так как Усик понял, что может нанести урон Фьюри. Это может сыграть как на него, так и против. Если Усик выйдет с целью нокаутировать соперника, то Тайсон наверняка победит. А если не будет торопиться и методично разбивать оппонента, тогда у Фьюри большие проблемы.

Мне больше нравятся шансы Фьюри в реванше, но посмотрим", - приводит слова американца Boxing Unleashed.

В первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Реванш пройдет 21 декабря.

Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Месси назвал людей, которые больше всего повлияли на него в Барселоне Месси назвал людей, которые больше всего повлияли на него в Барселоне
"ФСБ, вяжите меня": Алиев посетил Курскую область "ФСБ, вяжите меня": Алиев посетил Курскую область
Месси поделился ожиданиями от игры Барселоны Месси поделился ожиданиями от игры Барселоны
"Техничный гений, ассасин": промоутер Паркера расхвалил Усика "Техничный гений, ассасин": промоутер Паркера расхвалил Усика
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится спринтами в Контиолахти
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Европа12:24
Месси назвал людей, которые больше всего повлияли на него в Барселоне
Украина11:55
"ФСБ, вяжите меня": Алиев посетил Курскую область
Европа11:24
Месси поделился ожиданиями от игры Барселоны
Бокс11:00
"Техничный гений, ассасин": промоутер Паркера расхвалил Усика
НБА10:30
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: невероятный проход Тануса возглавил рейтинг
10:10
Экстра-лига по футзалу: Sky Up - Aurora, Ураган - МСК Харьков, матчи ХИТа и Энергии
Бокс09:50
"Я волнуюсь за Александра": Рой Джонс назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
Украина09:20
Увлекательная игра: Свитолина и Шевченко сыграли в падель
Европа08:50
Футбол сегодня: Аталанта - Милан, матчи ПСЖ и Интера
Бокс08:30
В команде Уайлдера заговорили о бое с Владимиром Кличко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK