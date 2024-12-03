Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере

Чемпион WBC, WBA, WBO, IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался по поводу второго боя с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам украинца, представитель Великобритании самый тяжелый его соперник, а реванш будет совершенно другим, чем первый бой.

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"Тайсон знает, что я делаю, я знаю, что Тайсон делает, но это будет другой бой.

Он самый лучший боец, с которым я был на ринге? Думаю, что да. Я очень уважаю всех своих соперников, потому что бокс – это тяжелый вид спорта, это очень опасный вид спорта.

Слушайте, это человек очень известный в мире, это большой парень. Я маленький парень. Он большой парень, но у нас будет второй бой".

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Реванш запланирован на 21 декабря.

Ранее был объявлен следующий соперник Дюбуа и назначена дата боя.

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