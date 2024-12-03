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Объявлен следующий соперник Дюбуа и назначена дата боя

Супербои пройдут в Саудовской Аравии.
Сегодня, 07:40
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) вскоре выйдет на ринг.

Британец проведет защиту пояса против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Поединок состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Главным событием вечера бокса станет реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и россиянином Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО).

Андеркард вечера:

  • Шакур Стивенсон - Флойд Скофилд - за звание чемпиона WBC в легком весе
  • Карлос Адамес - Хамза Шираз - за звание чемпиона WBC в среднем весе
  • Вирджил Ортис - Исраил Мадримов - за титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе
  • Джошуа Буатси - Каллум Смит - за титул временного чемпиона WBO в полутяжелом весе
  • Чжан Чжилей - Агит Кабаел - за вакантный титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе

Напомним, новая дата перенесенного боя Джервонты и Роуча утверждена .

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