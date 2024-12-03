Объявлен следующий соперник Дюбуа и назначена дата боя
Супербои пройдут в Саудовской Аравии.
Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) вскоре выйдет на ринг.
Британец проведет защиту пояса против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).
Поединок состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
Главным событием вечера бокса станет реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и россиянином Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО).
Андеркард вечера:
- Шакур Стивенсон - Флойд Скофилд - за звание чемпиона WBC в легком весе
- Карлос Адамес - Хамза Шираз - за звание чемпиона WBC в среднем весе
- Вирджил Ортис - Исраил Мадримов - за титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе
- Джошуа Буатси - Каллум Смит - за титул временного чемпиона WBO в полутяжелом весе
- Чжан Чжилей - Агит Кабаел - за вакантный титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе
Напомним, новая дата перенесенного боя Джервонты и Роуча утверждена .
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