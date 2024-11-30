Новая дата перенесенного боя Джервонты и Роуча утверждена
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0, 28 КО) в своем ближайшем бою проведет защиту пояса против обладателя аналогичного титула во втором полулегком весе Ламонта Роуча (25-1-1, 10 КО).
Изначально поединок двух американских боксеров был запланирован на 14 декабря в Хьюстоне, но из-за проблем с организацией был перенесен.
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Новой датой боя было утверждено 1 марта 2025 года.
Поединок возглавит боксерское шоу от промоутерской компании Premier Boxing Champions, которое состоится на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, США.
Официально бой анонсируют на пресс-конференции с участием боксеров, которая состоится 3 декабря.
Напомним, что Дэвис в 2024 году провел только один поединок, одержав в июне победу нокаутом в восьмом раунде над Фрэнком Мартином.
Роуч в этом году также раз выходил в ринг, остановив в июне в восьмом раунде Фергала Маккрори.
Ранее промоутер Джервонты Дэвиса назвал причину срыва боя с Василием Ломаченко.
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