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Хирн оценил шансы Дэвиса в боях против Ломаченко и Стивенсона

Промоутер назвал сильную и слабую сторону американца.
Сегодня, 09:10
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможных поединках чемпиона мира по версии WBA Джервонты Дэвиса с Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном.

По словам эксперта, американский боксер имеет все шансы на победу, однако сможет сделать это только нокаутом.

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"Джервонта - захватывающий боец но дело в том, что он проигрывает практически все раунды. Он проигрывал Фрэнку Мартину в последнем бою. Он проигрывал раунды Райану Гарсии. Он проигрывал раунды Исааку Крусу, но все эти парни не на уровне с Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном.

Джервонта делает ставку на свой удар, а до этого его обычно бьют. Дэвис не просто панчер, у парня еще и отличный IQ, но я сомневаюсь, что его IQ на уровне Ломаченко или Стивенсона. 

Вопрос в том, сможет ли он нанести удар этим парням? Просто если он не достанет этих ребят во время боя, то будет позади на судейских карточках. У него есть способности достать Ломаченко, но он будет проигрывать по ходу боя", - приводит слова Хирна Seconds Out.

Ранее Гвоздик оценил конфликт Ломаченко и Стивенсона.

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Хирн оценил шансы Дэвиса в боях против Ломаченко и Стивенсона
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