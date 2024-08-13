Уоррен назвал самый сложный бой Усика до поединка с Фьюри

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу карьеры Александра Усика.

По словам функционера, его подопечный Даниэль Дюбуа дал украинцу самый сложный бой до того момента, пока он не провел поединок с Тайсоном Фьюри.

Читай также: Али Башир сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

"Я всегда верил в Дюбуа, когда он еще был юным бойцом. Он стал зрелым. Дюбуа созрел не только физически, но и психологически, и это здорово. Это действительно так, вы могли увидеть это в двух его последних боях.

В бою с Усиком у Дюбуа был такой же психологический настрой, как и в поединках с Хрговичем и Миллером. Он доставил Усику проблемы, идут дебаты по поводу удара ниже пояса. Но одно можно сказать наверняка: он потряс Усика. Дюбуа дал ему самый сложный бой в карьере до того момента, пока Усик не встретился с Тайсоном", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Отметим, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом, но по ходу поединка британец ударил украинца ниже пояса.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал заявление о завершении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!