Али Башир сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Джеймс Али Башир, бывший тренер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о втором поединке украинца и Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, украинский боксер во второй раз победит "Цыганского короля".

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"Фьюри сохранит свой тренерский штаб? Ладно, это решать ему. Но мне без разницы, кто находится в его углу. Я чувствую, что Усик снова его победит.

Александр - боксер редкого качества, и это главное в этой игре. Главное - не удары, а умение быть неприятным, применять технику бокса. Я думаю, что Усик просто лучше как боксер. И он снова переиграет, перехитрит, перебьет Фьюри", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

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