"Я хотел уйти много раз": Фьюри сделал заявление о завершении карьеры

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о своем будущем. По словам "Цыганского короля", через несколько лет он покинет большой спорт.

Читай также: Фроч предсказал победителя боя Усик - Кличко

"Я влюбился в бокс с детства. Сейчас мне 34 года и, вероятно, я завершу свою карьеру в ближайшие несколько лет»

Я хотел уйти много раз, но меня всегда тянуло обратно. Это похоже на огромный наркотик и зависимость. Я знаю, что это зависимость, и я зависимый человек. Бокс — это зависимость, это не мой лучший друг. Он издевается надо мной. Когда я прихожу в тренажерный зал, он издевается над моим телом, моим разумом, моей душой.

Но потом я чувствую, что это доводит меня до экстаза. Кайф невероятный. Это дает мне самые большие взлеты, но также самые большие падения. Бокс вызывает более сильную зависимость, чем любой другой наркотик. Никогда. Невозможно отказаться от этого", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!