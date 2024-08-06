Гвоздик оценил конфликт Ломаченко и Стивенсона

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением по поводу словесной перепалки Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона.

По словам спортсмена, его соотечественник не сдержал эмоций и вызвал американца на бой.

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"Это были эмоции. У Василия ментальность победителя и ему трудно смотреть, когда кто-то другой, а не он, поднимается на пьедестал. В бою в тот вечер было много вопросов к Кроуфорду, многие считают, что победил Мадримов, хотя лично у меня вопросов не было никаких. Мадримов 100% выдал крутой перфоманс. Возможно и была ничья, но рефери поднял руку Кроуфорда. Этот момент Василию было трудно пережить, потому что в его близком бою с Хэйни его руку не подняли. Как я говорил о своих боях: "Shit happens".

Думаю, Шакур просто раздражает Лому. Заниматься продажей боя начал заниматься именно Стивенсон, а Василий его просто поддержал, потому что у него был внутренний вайб. Плюс это добавляет интереса к их потенциальному бою", - приводит слова Гвоздика sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что Ломаченко пролил свет на свое ближайшее будущее.

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