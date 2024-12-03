Бетербиев и Бивол проведут реванш - объявлена дата боя
Боксеры во второй раз окажутся в ринге.
Глава развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх официально объявил второй бой между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Подеинок состоится 22-го февраля на Kingdom Arena в Эри-Рияде (Саудовская Аравия).
Бой возглавят вечер бокса, в котором будет много чемпионских боев.
Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в октябре 2024 года. Победу решением большинства судей со счетом одержал Бетербиев - 114-114, 115-113, 116-112.
Ранее был назван бой, без которого Джошуа не завершит карьеру.
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