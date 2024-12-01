"Говорят десять лет": Назван бой, без которого Джошуа не завершит карьеру
Барри Хирн, основатель компании Matchroom Boxing и отец промоутера Эдди Хирна, высказался по поводу возможного завершения карьеры бывшим чемпионом супертяжелого веса Энтони Джошуа.
Хирн-старший выразил уверенность, что британский боксер не уйдет на пенсию, пока не проведет бой против соотечественника Тайсона Фьюри.
Читай также: "Это может быть последний год": Промоутер Джошуа сделал громкое заявление о его будущем
"Сейчас в жизни Джошуа поворотный момент. Парень заработал много денег, но ему скоро 36 лет. К тому же у Джошуа тяжелое поражение в последнем бою. Он хочет отомстить Дюбуа.
Но знаете, я уверен, что Эй Джей не завершит карьеру, пока не встретится в ринге с Тайсоном Фьюри. Потому что об этом поединке говорят последнее десять лет", - приводит слова Хирна Sky Sports.
Ранее были названы сроки реванша между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!