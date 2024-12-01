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"Говорят десять лет": Назван бой, без которого Джошуа не завершит карьеру

Барри Хирн поделился мнением о будущем британского экс-чемпиона.
Сегодня, 13:36
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Барри Хирн, основатель компании Matchroom Boxing и отец промоутера Эдди Хирна, высказался по поводу возможного завершения карьеры бывшим чемпионом супертяжелого веса Энтони Джошуа.

Хирн-старший выразил уверенность, что британский боксер не уйдет на пенсию, пока не проведет бой против соотечественника Тайсона Фьюри.

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"Сейчас в жизни Джошуа поворотный момент. Парень заработал много денег, но ему скоро 36 лет. К тому же у Джошуа тяжелое поражение в последнем бою. Он хочет отомстить Дюбуа.

Но знаете, я уверен, что Эй Джей не завершит карьеру, пока не встретится в ринге с Тайсоном Фьюри. Потому что об этом поединке говорят последнее десять лет", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее были названы сроки реванша между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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