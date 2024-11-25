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"Это может быть последний год": Промоутер Джошуа сделал громкое заявление о его будущем

Представитель британского боксера рассказал о дальнейших планах подопечного.
Сегодня, 11:59
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о будущем своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, им пришлось отказаться от незамедлительного реванша с Даниэлем Дюбуа из-за большого риска, но они не оставляют намерений организовать повторный бой, а следующий год может стать для Эй Джея последним на профи-ринге.

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"Это может быть последний год Джошуа в спорте. Он хотел драться 22 февраля, но, к сожалению, мы отклонили его предложение, потому что мы не можем позволить себе сделать что-либо неправильно.

Если бы его снова побил Дюбуа, то пришлось бы серьезно задуматься о своем будущем. У нас есть последний раздел в этой карьере, который мы должны пройти на сто процентов.

Когда он вернется в мае или июне, или когда бы это ни было, он должен быть готов физически и морально на сто процентов. Он так сильно хочет провести реванш с Дюбуа", - приводит слова Хирна Manchester Evening News.

Ранее промоутер Дюбуа усомнился в реванше с Джошуа в следующем году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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