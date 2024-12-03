"Сексуальный зверь": Фьюри сделал неожиданный комплимент Усику

Боксеры провели совместную беседу, во время которой делали откровенные заявления.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поделился мнением по поводу чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

Британец оценил стиль и прическу представителя Украины, который появился на пресс-конференции лысым.

"Слушайте. Вы знаете, у головы есть свойство помнить то, чем ты занимаешься. Воспоминания? Да, у головы есть воспоминания. Мой первый бой – в прошлом. Сейчас это то, что происходит в настоящем времени. Мое внимание сосредоточено на 21 декабря", - сказал Усик.

Читай также: "Грязный бокс": звезда бокса дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

"Он похож на убийцу, не правда ли? Он выглядит как сексуальный зверь. Ему подходит обритая голова. Он выглядит сексуально", - отметил Тайсон.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее инсайдер назвал вес Фьюри на реванш с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!