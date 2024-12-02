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Инсайдер назвал вес Фьюри на реванш с Усиком

Британец кардинально изменит план на бой с украинцем.
Вчера, 21:02
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри проведет второй поединок с Александром Усиком.

Авторитетный журналист Гарет Дэвис в интервью talkSPORT Boxing высказался по поводу подготовки британца к реваншу.

Тайсон планирует выйти на ринг с весом 273 фунта (123 кг).

"Когда Тайсон победил Кличко, ему тогда было 27 лет, он был легок на ногах. Парень сбивал с толку соперников своими телескопическими руками, движениями и связываниями бойцов.

Эта версия ушла в трех боях с Деонтеем Уайлером, где он стал более сильным бойцом с весом 19 с половиной стоунов. Мне сообщили из его лагеря, что именно таким его хотят видеть в бою с Усиком - с весом 19 с половиной стоунов (273 фунта или 123,8 кг — прим.)".

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее тренер высказался про вес Фьюри в реванше с Усиком.

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