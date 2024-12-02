"Грязный бокс": звезда бокса дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт высказался о втором бое Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам британца, "Цыганский король" победит, если будет использоваться грязные приемы.

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"В первом поединке с Фьюри Усик показал некоторые вещи, которых давно не показывал в ринге. У Тайсона есть шансы, он может победить, учитывая его размеры. Но ему нужно показать другой бокс, чтобы одолеть Усика.

Нужен грязный бокс, и нужно быть в этом мастером", - приводит слова Уайта Boxing News 24.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее инсайдер назвал вес Фьюри на реванш с Усиком.

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