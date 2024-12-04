Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о реванше с объединительным чемпиона его весовой категории Александром Усиком.

По словам британца, он не будет кардинально менять свой подход ко второму бою.

Читай также: "Люблю его": Фьюри рассказал, за что благодарен Усику

"Я буду придерживаться того же плана. Мне не нужно ничего нового делать, потому что это был близкий бой. Если бы я не получил счет 10-8 в девятом раунде, то с большой долей вероятностью выиграл бы.

Так что, возможно, если я буду в это раз более сосредоточенный, то сделаю все правильно. Я не собираюсь ничего менять, потому что это не было одностороннее избиение. Это было близкое противостояние, которое могло закончится по-разному. Я не жалуюсь и собираюсь боксировать так же, как и раньше".

Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!