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Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком

Тайсон вспомнил ход первого поединка.
Сегодня, 19:30
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о реванше с объединительным чемпиона его весовой категории Александром Усиком.

По словам британца, он не будет кардинально менять свой подход ко второму бою.

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"Я буду придерживаться того же плана. Мне не нужно ничего нового делать, потому что это был близкий бой. Если бы я не получил счет 10-8 в девятом раунде, то с большой долей вероятностью выиграл бы.

Так что, возможно, если я буду в это раз более сосредоточенный, то сделаю все правильно. Я не собираюсь ничего менять, потому что это не было одностороннее избиение. Это было близкое противостояние, которое могло закончится по-разному. Я не жалуюсь и собираюсь боксировать так же, как и раньше".

Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.

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