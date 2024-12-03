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"Люблю его": Фьюри рассказал, за что благодарен Усику

Британский боксер заверил, что не испытывает ненависти к своему сопернику после поражения.
Сегодня, 17:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри перед реваншем с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком заявил, что не сожалеет о своих высказываниях о том, что сопернику отдали победу в первом бою из-за войны в Украине.

По словам британского боксера, это было только его мнение, которое не имеет никакого значения, а в целом он благодарен украинскому сопернику за поединок.

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"Я ни о чем не жалею. С чего бы мне жалеть? Это был близкий бой, руку Усика подняли. Он сказал, что выиграл, все честно, я не оправдываюсь. Этот человек победил меня в тот вечер.

Я верю, что выиграл бой, но это лишь мое мнение. Так же, как у вас есть свое мнение, у него есть свое мнение, у всех свое мнение. Но его руку подняли, и я его поздравил. Все это можно было увидеть по телевизору. Я поцеловал его крест и сказал ему большое спасибо. Теперь нас ожидает еще один бой, вот и все.

Никакой вражды нет, я не ненавижу Усика. Он хороший парень, богобоязненный христианин, семьянин. С чего мне его ненавидеть? Он помог мне заработать миллионы долларов - люблю его. Понимаете, о чем я? Он боксер, я тоже боксер. И мы провели отличный бой", - сказал Фьюри во время общения на DAZN Boxing.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее инсайдер назвал вес Фьюри на реванш с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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