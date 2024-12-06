"Нет сомнений": Промоутер Фьюри рассказал, почему уверен в победе в реванше с Усиком

Представитель британца объяснил, за счет чего его подопечный сможет одолеть украинца.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри, выразил уверенность в победе своего клиента в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По мнению представителя британского боксера, его подопечный сделал правильные выводы после первого боя и должен максимально использовать свои преимущества в повторном поединке.

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"Фьюри знает, что ему нужно делать. Он был с Усиком в ринге. Тайсон видел сильные и слабые стороны этого парня. Они оба отдали все в первом бою, поэтому знают слабые и сильные стороны друг друга, но вопрос в том, кто воспользуется полученными знаниями?

Исходя из внутренних ощущений и знаний, которые я получил в этом спорте, думаю, что это будет Фьюри. Тайсон должен использовать свое физические характеристики, такие как рост, джеб и сила удара. В его победе нет сомнений, если он всем этим воспользуется правильно", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик показал свою форму перед реваншем с Фьюри.

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