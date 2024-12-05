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Усик показал свою форму перед реваншем с Фьюри

Украинец опубликовал фото с Лапиным.
Сегодня, 11:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проводит подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер за пару недель до боя показал, как выглядит.

Читай также: Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком

Усик опубликовал фото с соотечественником Даниэлем Лапиным, который выступает в полутяжелом весе.

В первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Реванш пройдет 21 декабря.

Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.

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