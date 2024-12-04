Дюбуа оценил вероятность проведения реванша с Джошуа
Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о потенциальном реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.
Британский боксер, который в своем ближайшем бою встретится в ринге с Джозефом Паркером, отметил, что не против в будущем провести повторный поединок с соотечественником.
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"Как боец, я бы хотел провести этот реванш и поставить точку в нашем противостоянии. Все же я рад, что получил возможность вернуться на ринг.
Возможно, с Джошуа мы встретимся позже, кто знает? Сейчас я просто готов двигаться вперед и выполнять свою работу", - приводит слова Дюбуа talkSPORT.
Напомним, что в сентябре этого года Дюбуа провел успешную дебютную защиту пояса IBF, нокаутировав Джошуа в пятом раунде.
Ранее промоутер Дюбуа усомнился в реванше с Джошуа в следующем году.
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