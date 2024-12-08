"Ему нужно быть в форме": Пакьяо сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо высказался о будущем реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его словам, он не видит явного фаворита в этом противостоянии, а британцу, чтобы рассчитывать на успех, нужно подойти к повторному поединку в лучших кондициях, чем к первому бою.

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"Это хороший поединок. У обоих есть шанс победить. Все будет зависеть от их подготовки к бою, будут ли они прилагать дополнительные усилия в тренировках.

Что нужно Фьюри, что выступить успешно? Прежде всего, ему нужно быть в форме. Если он будет в форме, то, думаю, ему будет легче. Я смотрел первый бой, он не был готов на сто процентов и сфокусирован на поединке. Он много отвлекался", - сказал Пакьяо в комментарии Seconds Out.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Фьюри готовится к реваншу с Усиком с россиянином, поддерживающим войну против Украины.

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