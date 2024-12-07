Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии во второй раз встретится в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Тренировочный лагерь британца пребывает на завершающей стадии, и боксер в социальных сетях часто делится с поклонниками моментами подготовки к реваншу с украинцем. Накануне "Цыганский король" опубликовал в Instagram очередное фото из зала вместе со своим тренером и спарринг-партнерами.

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"Я работаю не покладая рук, чтобы вернуть себе чемпионство", - написал Фьюри в соцсети.

На этом фото среди боксеров, помогающих британцу в подготовке, был замечен россиянин Алексей Дронов (крайний справа в синей футболке с символикой страны-террориста. - прим.).

Алексей Дронов является контрактником МВД россии, представляя клуб Динамо, и был внесен Министерство молодежи и спорта Украины в список спортсменов, поддерживающих войну против нашей страны.

"Российский боксер-контрактник МВД, представляющий клуб Динамо, Алексей Дронов может столкнуться с ограничениями на участие в международных соревнованиях из-за участия в военных структурах во время жестокой войны россии против Украины.

Принадлежность Дронова к оборонному сектору вызывала беспокойство и дисскусии относительно его права конкурировать на мировой арене. Критики утверждают, что его военные связи в период интенсивной войны противоречат принципам честной игры, спортивного мастерства и духа международных спортивных событий

Решение о предстоящем участии Дронова в международных турнирах имеет значительные последствия и побуждает к более широкой дискуссии о роли спортсменов в продвижении мира, нейтралитета и честности спортивных соревнований во время войны. В нем освещаются этические обязанности, которые несут спортсмены, и подчеркивается сложная взаимосвязь между спортом и политикой в россии", - говорится на сайте Министерства молодежи и спорта.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком.

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