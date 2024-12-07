iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри готовится к реваншу с Усиком с россиянином, поддерживающим войну против Украины

Британец взял себе в спарринг-партнеры боксера-контрактника МВД страны-террориста.
Сегодня, 14:28
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии во второй раз встретится в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Тренировочный лагерь британца пребывает на завершающей стадии, и боксер в социальных сетях часто делится с поклонниками моментами подготовки к реваншу с украинцем. Накануне "Цыганский король" опубликовал в Instagram очередное фото из зала вместе со своим тренером и спарринг-партнерами.

Читай также: "Последний отсчет": Фьюри показал, как выглядит за две недели до реванша с Усиком

"Я работаю не покладая рук, чтобы вернуть себе чемпионство", - написал Фьюри в соцсети.

На этом фото среди боксеров, помогающих британцу в подготовке, был замечен россиянин Алексей Дронов (крайний справа в синей футболке с символикой страны-террориста. - прим.).

Алексей Дронов является контрактником МВД россии, представляя клуб Динамо, и был внесен Министерство молодежи и спорта Украины в список спортсменов, поддерживающих войну против нашей страны.

"Российский боксер-контрактник МВД, представляющий клуб Динамо, Алексей Дронов может столкнуться с ограничениями на участие в международных соревнованиях из-за участия в военных структурах во время жестокой войны россии против Украины.

Принадлежность Дронова к оборонному сектору вызывала беспокойство и дисскусии относительно его права конкурировать на мировой арене. Критики утверждают, что его военные связи в период интенсивной войны противоречат принципам честной игры, спортивного мастерства и духа международных спортивных событий

Решение о предстоящем участии Дронова в международных турнирах имеет значительные последствия и побуждает к более широкой дискуссии о роли спортсменов в продвижении мира, нейтралитета и честности спортивных соревнований во время войны. В нем освещаются этические обязанности, которые несут спортсмены, и подчеркивается сложная взаимосвязь между спортом и политикой в россии", - говорится на сайте Министерства молодежи и спорта.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик война с россией

Статьи по теме

"Я иду за поясами": Дюбуа оставил грозное послание Усику и Фьюри "Я иду за поясами": Дюбуа оставил грозное послание Усику и Фьюри
"Последний отсчет": Фьюри показал, как выглядит за две недели до реванша с Усиком "Последний отсчет": Фьюри показал, как выглядит за две недели до реванша с Усиком
Левый Берег одержал волевую победу над ЛНЗ Левый Берег одержал волевую победу над ЛНЗ
Еще один игрок Реала пропустит предстоящий матч с Жироной Еще один игрок Реала пропустит предстоящий матч с Жироной
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти продолжится женским спринтом
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Украина15:02
Левый Берег одержал волевую победу над ЛНЗ
Европа14:35
Еще один игрок Реала пропустит предстоящий матч с Жироной
Бокс14:28
Фьюри готовится к реваншу с Усиком с россиянином, поддерживающим войну против Украины
Формула 113:55
Гран-при Абу-Даби: Два Макларена и Хэмилтон возглавили третью практику
Европа13:45
Аморим: Манчестер Юнайтед - это огромный клуб, но не топ-команда
Бокс13:08
"Я иду за поясами": Дюбуа оставил грозное послание Усику и Фьюри
Украина13:05
Бывший форвард сборной Украины завершил карьеру в 37 лет
Лига Чемпионов12:40
Президент ПСЖ положительно оценил новый формат Лиги чемпионов
Биатлон12:30
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти продолжится женским спринтом
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на первом этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK