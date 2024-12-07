"Последний отсчет": Фьюри показал, как выглядит за две недели до реванша с Усиком

Британский экс-чемпион продемонстрировал свою форму перед боем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри в ближайшем реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком попытается поквитаться с соперником за поражение в первом бою.

Второй поединок украинца и британца состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Подготовка соперников к реваншу находится на финальной стадии, и британский боксер решил поделиться фото из своего тренировочного лагеря, продемонстрировав свою актуальную форму за две недели до повторного поединка.

"Последний отсчет. Осталось 15 дней", - напомнил Фьюри в Instagram.

Напомним, что в мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей.

Ранее инсайдер назвал вес Фьюри на реванш с Усиком.

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