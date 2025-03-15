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"Отдай пояс и уходи на пенсию": Шакур упрекнул Ломаченко за паузу в карьере

Американец набросился на боксера с украинским паспортом из-за отказа от поединков.
Сегодня, 10:47
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон разочарован неудачей с организацией боя против Василия Ломаченко. Обладателю титулов IBF и IBO досталось из-за нехватки мотивации, сообщает The Ring.

"Я смотрел на Ломаченко, он мне нравился. Для меня он был именно тем парнем. То, что он испугался и не хочет драться со мной, заставило меня иначе взглянуть на него.

По какой причине он просто сидит с титулом? Ты не хочешь драться, нет мотивации. Просто отдай пояс и уходи на пенсию", – эмоционально заявил Стивенсон.

Боксер с украинским паспортом последний раз выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда Ломаченко техническим нокаутом одолел австралийца Джорджа Камбососа. Перед этим он потерпел поражение по очкам от американского боксера Девина Хэйни.

К слову, команда Усика рассматривает идею откупиться от Паркера ради реванша c Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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