Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента

Команда украинского боксера нацелилась на второй поединок против британца.

38-летний Александр Усик стремится отсрочить защиту титула WBO. Украинец предложит деньги новозеландскому боксеру Джозефу Паркеру за перенос боя, сообщает GiveMeSport.

Всемирная боксерская организация обязала Усика договориться о поединке. Стороны имеют 30 дней на переговоры, а в случае невозможности прийти к согласию WBO назначит промоутерские торги. Если чемпион откажется от защиты, то потеряет титул.

Усик предпочел бы сначала встретиться с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа. Ради второго боя против британского боксера украинец якобы выплатит гонорар Паркеру, чтобы новозеландец подождал. В случае согласия Паркер выйдет в ринг против абсолютного чемпиона мира.

Потенциальный поединок Усик – Дюбуа может принять лондонский Уэмбли. Первое сражение боксеров состоялось летом 2023 года. Тогда украинский чемпион победил нокаутом в 9-м раунде, а перед этим упал после сомнительного удара британца в пояс.

Кстати, украинец Гвоздик бросил вызов Смиту из Соединенного Королевства.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!