iSport.ua
Русский Українська

Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента

Команда украинского боксера нацелилась на второй поединок против британца.
Сегодня, 16:59
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

38-летний Александр Усик стремится отсрочить защиту титула WBO. Украинец предложит деньги новозеландскому боксеру Джозефу Паркеру за перенос боя, сообщает GiveMeSport.

Всемирная боксерская организация обязала Усика договориться о поединке. Стороны имеют 30 дней на переговоры, а в случае невозможности прийти к согласию WBO назначит промоутерские торги. Если чемпион откажется от защиты, то потеряет титул.

Усик предпочел бы сначала встретиться с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа. Ради второго боя против британского боксера украинец якобы выплатит гонорар Паркеру, чтобы новозеландец подождал. В случае согласия Паркер выйдет в ринг против абсолютного чемпиона мира.

Потенциальный поединок Усик – Дюбуа может принять лондонский Уэмбли. Первое сражение боксеров состоялось летом 2023 года. Тогда украинский чемпион победил нокаутом в 9-м раунде, а перед этим упал после сомнительного удара британца в пояс.

Кстати, украинец Гвоздик бросил вызов Смиту из Соединенного Королевства.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Промоутер Дюбуа отреагировал на назначение боя Усик - Паркер Промоутер Дюбуа отреагировал на назначение боя Усик - Паркер
"Погнали, Джо": Фьюри отреагировал на назначение боя Усика против Паркера "Погнали, Джо": Фьюри отреагировал на назначение боя Усика против Паркера
Тренер Олимпиакоса - о Яремчуке: Он сделал то, в чем нуждалась команда Тренер Олимпиакоса - о Яремчуке: Он сделал то, в чем нуждалась команда
Олимпийская чемпионка возобновит карьеру на чемпионате Украины по биатлону Олимпийская чемпионка возобновит карьеру на чемпионате Украины по биатлону

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке начнется восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Тренер Олимпиакоса - о Яремчуке: Он сделал то, в чем нуждалась команда
Биатлон18:35
Олимпийская чемпионка возобновит карьеру на чемпионате Украины по биатлону
Европа18:29
Гвардиола ответил на критику от Капелло
Европа18:08
Тренер Миколенко догнал Гвардиолу по красноречивому показателю
Европа17:51
Ираола - о Забарном: Иметь такого игрока, как он, всегда приятно
Сборные17:45
Баскетбольная сборная Украины получила соперников в пре-квалификации к ЧМ-2027
Европа17:19
Виейра высказался о состоянии Малиновского
Бокс16:59
Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента
Лига наций16:27
Бельгия объявила состав на матчи Лиги наций против сборной Украины
Европа15:46
Челси согласовал трансфер очередного таланта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK