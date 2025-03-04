Джервонта интересовался возможностью проведения боя с Ломаченко

Чемпион WBA хотел устроить объединительный поединок, а не реванш с Роучем.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис после спорной ничьей в последнем бою с Ламонтом Роучем хотел получить более статусный поединок, чем реванш с соотечественником.

По итогам скандального противостояния, в котором Джервонте не отсчитали нокдаун, американский боксер не смог прямо ответить, проведет ли он повторный бой с Роучем, и отмечал, что потенциальный реванш вряд ли состоится в этом году, не уточняя, кто в противном случае может стать его следующим соперником.

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Тем не менее, как стало известно The Ring, член команды Дэвиса обращался к руководителю промоутерской компании Top Rank по поводу доступности обладателя титула IBF Василия Ломаченко в качестве потенциального оппонента в этом году.

Ответ остается неизвестным, как, впрочем, и статус и состояние здоровья боксера с украинским паспортом, после чего американец, похоже, вернулся к варианту с незамедлительным реваншем против соотечественника.

Напомним, ранее Дэвис рассказал, когда может пройти реванш с Роучем.

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