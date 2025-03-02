"Такого еще не видел": Кроуфорда возмутил скандальный эпизод в бою Дэвис - Роуч

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд однозначно высказался об эпизоде в бою между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, когда в девятом раунде обладатель титула WBA в легком дивизионе взял колено, но ему не отсчитали нокдаун.

Именитый боксер назвал ничейный результат поединка ограблением претендента.

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"Роуч победил, и тогда должен был быть засчитан нокдаун. Посмотрим, что будет дальше. Они ограбили этого парня, и это безумие.

Такого я еще никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено и ему не отсчитали нокдаун. Должно быть, рефери забыл сегодня правила. Некоторым из вас нужно посмотреть бой Мейвезера против Эрнандеса и увидеть, как Мейвезер встал на колено, потому что он повредил руку, и это было названо нокдауном, даже не от удара", - написал Кроуфорд в сети X.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дэвис - Роуч.

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