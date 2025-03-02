iSport.ua
Русский Українська

"Такого еще не видел": Кроуфорда возмутил скандальный эпизод в бою Дэвис - Роуч

Именитый боксер уверен, что у претендента украли победу в поединке с чемпионом.
Сегодня, 12:33
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд однозначно высказался об эпизоде в бою между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, когда в девятом раунде обладатель титула WBA в легком дивизионе взял колено, но ему не отсчитали нокдаун.

Именитый боксер назвал ничейный результат поединка ограблением претендента.

Читай также: "Разве я несу чушь?": Джервонта нашел странное оправдание, почему взял колено в бою с Роучем

"Роуч победил, и тогда должен был быть засчитан нокдаун. Посмотрим, что будет дальше. Они ограбили этого парня, и это безумие.

Такого я еще никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено и ему не отсчитали нокдаун. Должно быть, рефери забыл сегодня правила. Некоторым из вас нужно посмотреть бой Мейвезера против Эрнандеса и увидеть, как Мейвезер встал на колено, потому что он повредил руку, и это было названо нокдауном, даже не от удара", - написал Кроуфорд в сети X.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дэвис - Роуч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд WBA Джервонта Дэвис

Статьи по теме

Джервонта ответил, даст ли реванш Роучу после скандальной ничьей Джервонта ответил, даст ли реванш Роучу после скандальной ничьей
Промоутер призвал Дэвиса дать реванш Роучу, пожаловавшись на ошибку рефери Промоутер призвал Дэвиса дать реванш Роучу, пожаловавшись на ошибку рефери
Таловеров рассказал забавную историю, которая связана с фанами Плимута Таловеров рассказал забавную историю, которая связана с фанами Плимута
УХЛ: Кэпиталз вырвали победу над Соколом в дерби УХЛ: Кэпиталз вырвали победу над Соколом в дерби

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа15:56
Таловеров рассказал забавную историю, которая связана с фанами Плимута
Украина15:35
УХЛ: Кэпиталз вырвали победу над Соколом в дерби
Украина15:19
Ингулец сенсационно переиграл Кривбасс
Европа14:50
Тоттенхэм определился с судьбой звездного нападающего
Бокс14:48
Джервонта ответил, даст ли реванш Роучу после скандальной ничьей
Бокс14:29
Чухаджян узнал дату следующего боя
Формула 114:00
Экс-звезда Формулы-1 отказался от 1 млн долларов из-за патриотизма
Бокс13:59
Промоутер призвал Дэвиса дать реванш Роучу, пожаловавшись на ошибку рефери
Европа13:42
Фенербахче частично обжаловал дисквалификацию Моуринью
Европа13:27
Барселона запланировала пролонгацию контракта с лидером команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK