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Дэвис - Роуч: лучшие моменты боя - видео

Американский чемпион WBA завершил поединок вничью. Лучшие моменты боя Джервонта Дэвис - Ламонт Роуч.
Сегодня, 10:40
Дэвис - Роуч: видео лучших моментов боя / Getty Images
Дэвис - Роуч: видео лучших моментов боя / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) не смог одолеть соотечественника Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 2 марта, на арене Barclays Center в Нью-Йорке, США, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании PBC.

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В девятом раунде Джервонта после джеба от соперника взял колено, однако рефери не отсчитал нокдаун.

Поединок завершился ничейным результатом решением большинства судей: 115-113 в пользу Дэвиса, 114-114 и 114-114.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Дэвис - Роуч:

Ранее сообщалось, что Джервонта пренебрежительно отозвался о Денисе Беринчике.

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