Дэвис - Роуч: лучшие моменты боя - видео
Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) не смог одолеть соотечественника Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО).
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 2 марта, на арене Barclays Center в Нью-Йорке, США, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании PBC.
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В девятом раунде Джервонта после джеба от соперника взял колено, однако рефери не отсчитал нокдаун.
Поединок завершился ничейным результатом решением большинства судей: 115-113 в пользу Дэвиса, 114-114 и 114-114.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Дэвис - Роуч:
Ранее сообщалось, что Джервонта пренебрежительно отозвался о Денисе Беринчике.
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