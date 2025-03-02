Джервонта оконфузился в бою с Роучем, не сумев одолеть соперника

Американский чемпион WBA брал колено без нокдауна и свел к ничьей поединок с соотечественником.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) неожиданно не сумел одержать победу в бою против соотечественника Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 марта, на арене Barclays Center в Нью-Йорке, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании PBC.

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После безинициативных стартовых трехминуток соперники активизировались с третьего раунда. Роуч старался действовать первым номером, оказывал давление на соперника, а Дэвис много двигался, но и успешно отвечал оппоненту.

Источник: Getty Images

В середине поединка чемпион постепенно перехватывал инициативу, пристрелялся и тревожил соперника ощутимыми силовыми ударами, однако и претендент провел несколько опасных атак.

Источник: Getty Images

А в девятом раунде случилось неожиданное. Дэвис, пропустив джеб от соперника, взял колено, но быстро поднялся. "Танк" ушел в угол, вернулся, получил предупреждение от рефери, но нокдаун отсчитан не был.

Lamont Roach's round nine knockdown over Gervonta Davis that incorrectly wasn't scored. The fight ended in a majority draw, 115-113 Davis, 114-114 x2. #DavisRoach

pic.twitter.com/DLq3EgiDey — 𝑲𝒏𝒐𝒄𝒌𝒐𝒖𝒕 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍𝒔 (@KOJournals) March 2, 2025

Чемпион сразу бросился отыгрываться, но заключительные раунды прошли в борьбе и в итоге оппоненты прошли всю дистанцию боя.

Результатом противостояния стала ничья решением большинства судей: 115-113 в пользу Дэвиса, 114-114 и 114-114.

Ранее сообщалось, что Джервонта пренебрежительно отозвался о Денисе Беринчике.

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