Джервонта оконфузился в бою с Роучем, не сумев одолеть соперника

Lamont Roach's round nine knockdown over Gervonta Davis that incorrectly wasn't scored. The fight ended in a majority draw, 115-113 Davis, 114-114 x2. #DavisRoach pic.twitter.com/DLq3EgiDey

