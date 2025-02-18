iSport.ua
Русский Українська

"Хватит ли у него смелости?": Обидчик Беринчика вызвался на бой с другим чемпионом

Кишон оценил возможность поединка против Джервонты.
Вчера, 23:35
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Обладатель титула WBO в легком весе Кишон Дэвис высказался о возможном объединительном бое против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса.

Американский боксер отметил, что готов встретиться в ринге с соотечественником, но не будет за ним гоняться ради поединка.

Читай также: "Будущее бокса": бывший соперник Кличко расхвалил обидчика Беринчика

"Мне плевать на "Танка". У меня идеальный рекорд в 13 побед, и многие люди в мире меня знают. И не потому, что я дерусь с большими именами, а потому, что я разношу соперников и забираю пояса. Единственное, что мне нужно - это просто продолжать делать свое дело. То, что я не буду драться с ним, не помешает мне идти к вершине.

Поэтому я не буду гоняться за Джервонтой. "Танк" знает, что я хочу с ним подраться. Его тренер знает, что я хочу с ним подраться. Весь боксерский мир знает, что я хочу с ним подраться. Вопрос в другом: хватит ли у него смелости выйти против меня в ринг?" - сказал Дэвис в комментарии The Ariel Helwani Show.

Ранее тренер Беринчика назвал причину поражения в титульном бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Кишон Дэвис

Статьи по теме

"Все было под контролем": Кроуфорд высказался о победе Дэвиса над Беринчиком "Все было под контролем": Кроуфорд высказался о победе Дэвиса над Беринчиком
Гвоздик и Деревянченко лично поддержали Беринчика после его поражения Дэвису Гвоздик и Деревянченко лично поддержали Беринчика после его поражения Дэвису
"Если у них хватит смелости": Дэвис озвучил следующую цель после Беринчика "Если у них хватит смелости": Дэвис озвучил следующую цель после Беринчика
"Никогда не имел проблем с неудобными бойцами": Дэвис оценил свою победу над Беринчиком "Никогда не имел проблем с неудобными бойцами": Дэвис оценил свою победу над Беринчиком

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:58
Трубин стал худшим игроком ответного матча с Монако в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов00:27
Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам
Лига Чемпионов00:11
Лига чемпионов: Фейеноорд, Бавария, Брюгге и Бенфика прошли в плей-офф
Лига Чемпионов00:08
Бенфика с Трубиным вырвала безумную ничью, выбив Монако из Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:04
Дэвис на последней минуте матча вывел Баварию в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:52
Формула 123:52
Общая презентация ливрей команд Формулы-1: как прошло мероприятие
Бокс23:35
"Хватит ли у него смелости?": Обидчик Беринчика вызвался на бой с другим чемпионом
Теннис22:56
Свитолина не смогла преодолеть второй круг турнира в Дубае
Европа22:52
Тренер Борнмута может получить неожиданное повышение
Лига Чемпионов22:18
Удаление и потеря приемлемого результата: Милан вылетел из Лиги чемпионов от Фейенорда - видео голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK