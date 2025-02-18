"Хватит ли у него смелости?": Обидчик Беринчика вызвался на бой с другим чемпионом

Обладатель титула WBO в легком весе Кишон Дэвис высказался о возможном объединительном бое против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса.

Американский боксер отметил, что готов встретиться в ринге с соотечественником, но не будет за ним гоняться ради поединка.

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"Мне плевать на "Танка". У меня идеальный рекорд в 13 побед, и многие люди в мире меня знают. И не потому, что я дерусь с большими именами, а потому, что я разношу соперников и забираю пояса. Единственное, что мне нужно - это просто продолжать делать свое дело. То, что я не буду драться с ним, не помешает мне идти к вершине.

Поэтому я не буду гоняться за Джервонтой. "Танк" знает, что я хочу с ним подраться. Его тренер знает, что я хочу с ним подраться. Весь боксерский мир знает, что я хочу с ним подраться. Вопрос в другом: хватит ли у него смелости выйти против меня в ринг?" - сказал Дэвис в комментарии The Ariel Helwani Show.

Ранее тренер Беринчика назвал причину поражения в титульном бою.

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