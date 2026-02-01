Обидчик Беринчика победно вернулся в ринг, остановив экс-соперника Ломаченко
Бывший чемпион мира в легком весе американец Кишон Дэвис (14-0, 10 КО) дебютировал в первом полусреднем дивизионе, одержав досрочную победу над экс-претендентом соотечественником Джемейном Ортисом (20-3-1, 10 КО).
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 февраля, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, став соглавным событием вечера бокса Ring VI.
Дэвис на протяжении противостояния успешно работал первым номером, а ближе к концу поединка у Ортиса образовалась гематома возле глаза, однако после осмотра врача ему разрешили продолжить бой.
В 11-й трехминутке Кишон левым хуком по корпусу отправил соотечественника в нокдаун, но тот продолжил бой. Тем не менее в заключительном раунде Дэвис все же одержал победу техническим нокаутом. Ортис после еще одного левого бокового по корпусу взял колено, а рефери остановил поединок.
‼️KEYSHAWN DAVIS— Danny (@dantheboxingman) February 1, 2026
WITH THE 12TH ROUND TKO VICTORY OVER JAMAINE ORTIZ‼️#Boxing #LopezStevenson
💥💥🥊🥊🥊🥊
pic.twitter.com/JM6MR1B9vj
Напомним, что в своем последнем бою в феврале 2025 года Дэвис одолел украинца Дениса Беринчика и отобрал у него пояс WBO в легком весе. В июне он должен был защищать титул против Эдвина Де Лос Сантоса, однако за день до боя провалил взвешивание, из-за чего был лишен пояса, а поединок отменен.
Ортис в октябре 2022 года встречался в ринге с Василием Ломаченко, потерпев поражение единогласным решением судей.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!