Обидчик Беринчика победно вернулся в ринг, остановив экс-соперника Ломаченко

Бывший чемпион мира в легком весе американец Кишон Дэвис (14-0, 10 КО) дебютировал в первом полусреднем дивизионе, одержав досрочную победу над экс-претендентом соотечественником Джемейном Ортисом (20-3-1, 10 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 февраля, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, став соглавным событием вечера бокса Ring VI.

Дэвис на протяжении противостояния успешно работал первым номером, а ближе к концу поединка у Ортиса образовалась гематома возле глаза, однако после осмотра врача ему разрешили продолжить бой.

В 11-й трехминутке Кишон левым хуком по корпусу отправил соотечественника в нокдаун, но тот продолжил бой. Тем не менее в заключительном раунде Дэвис все же одержал победу техническим нокаутом. Ортис после еще одного левого бокового по корпусу взял колено, а рефери остановил поединок.

Напомним, что в своем последнем бою в феврале 2025 года Дэвис одолел украинца Дениса Беринчика и отобрал у него пояс WBO в легком весе. В июне он должен был защищать титул против Эдвина Де Лос Сантоса, однако за день до боя провалил взвешивание, из-за чего был лишен пояса, а поединок отменен.

Ортис в октябре 2022 года встречался в ринге с Василием Ломаченко, потерпев поражение единогласным решением судей.

