iSport.ua
Русский Українська

Обидчик Беринчика вернется в ринг боем против экс-соперника Ломаченко

Кишон Дэвис 31 января проведет поединок с Джемейном Ортисом.
Вчера, 23:40       Автор: Игорь Мищук
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Бывший чемпион мира в легком весе Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) вернется в ринг поединком в первом полусреднем дивизионе против экс-претендента Джемейна Ортиса (20-2-1, 10 КО).

Об этом сообщает The Ring.

Читай также: Теофимо и Шакур устроили первую дуэль взглядов перед боем

Бой американских боксеров состоится 31 января в андеркарде поединка чемпиона WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО) и обладателя пояса WBC в легком весе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО).

Напомним, что в своем последнем бою в феврале этого года Дэвис одолел украинца Дениса Беринчика и отобрал у него пояс WBO в легком весе.

В июне Дэвис должен был защищать титул против Эдвина Де Лос Сантоса, однако за день до боя провалил взвешивание, из-за чего был лишен пояса, а поединок отменен.

Ортис в октябре 2022 года встречался в ринге с Василием Ломаченко, потерпев поражение единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джемейн Ортис Кишон Дэвис

Статьи по теме

Обидчик Беринчика передумал завершать карьеру Обидчик Беринчика передумал завершать карьеру
WBO определилась, кто разыграет вакантный титул, потерянный без боя Кишоном Дэвисом WBO определилась, кто разыграет вакантный титул, потерянный без боя Кишоном Дэвисом
Обидчик Беринчика все же договорился с соперником для первой защиты титула Обидчик Беринчика все же договорился с соперником для первой защиты титула
Обидчик Беринчика потерял соперника на ближайший бой Обидчик Беринчика потерял соперника на ближайший бой

Видео

Цыганков и Ванат поучаствовали в забавном челлендже от Жироны
Цыганков и Ванат поучаствовали в забавном челлендже от Жироны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа01:10
Цыганков и Ванат поучаствовали в забавном челлендже от Жироны
Бокс00:35
Бокс: расписание боев
Другие страны00:20
Кубок африканских наций-2025: Марокко и Мали сыграли вничью, гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР
Европа00:05
Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу над Ньюкаслом
Вчера, 23:40
Бокс23:40
Обидчик Беринчика вернется в ринг боем против экс-соперника Ломаченко
Бокс22:59
"Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа
Европа22:37
Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера
Другие страны21:58
Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
Бокс20:58
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK