Обидчик Беринчика вернется в ринг боем против экс-соперника Ломаченко

Бывший чемпион мира в легком весе Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) вернется в ринг поединком в первом полусреднем дивизионе против экс-претендента Джемейна Ортиса (20-2-1, 10 КО).

Об этом сообщает The Ring.

Бой американских боксеров состоится 31 января в андеркарде поединка чемпиона WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО) и обладателя пояса WBC в легком весе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО).

Напомним, что в своем последнем бою в феврале этого года Дэвис одолел украинца Дениса Беринчика и отобрал у него пояс WBO в легком весе.

В июне Дэвис должен был защищать титул против Эдвина Де Лос Сантоса, однако за день до боя провалил взвешивание, из-за чего был лишен пояса, а поединок отменен.

Ортис в октябре 2022 года встречался в ринге с Василием Ломаченко, потерпев поражение единогласным решением судей.

