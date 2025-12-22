Наполи - обладатель Суперкубка Италии-2025

В понедельник, 22 декабря, Наполи и Болонья разыграли Суперкубок Италии на стадионе в Эр-Рияде.

Неаполитанцы на правах фаворита выглядели уверенней и острее, но первые полчаса запомнились разве что карточкой для Антонио Конте, недовольного решениями арбтира.

Зато под конец тайма Нерес имел два отличных момента, один из которых он сумел завершить ударом точно в девятку.

Со стартом второго тайма Наполи снова сделал несколько попыток забить гол, и на 57-й минуте Нерес оформил дубль. После этого преимуществом завладела наконец Болонья, но попросту ничего не смогла сделать плотной защите соперника.

2:0 - уверенная победа Наполи и Суперкубок Италии для действующих чемпионов.

Суперкубок Италии

Наполи - Болонья 2:0

Голы: Нерес, 39, 57

