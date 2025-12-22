iSport.ua
Защитник Реала испытывает проблемы из-за усталости

Дин Хейсен сыграл слишком много матчей.
Сегодня, 22:20       Автор: Андрей Безуглый
Дин Хейсен / Getty Images
Защитник Реала Дин Хейсен оказался в сложной ситуации, пишет The Athletic.

20-летний защитник все никак не мог набрать свою лучшую форму после перехода в мадридский клуб, но к концу года ситуация усугубилась.

Хейсен очень сильно устал после 50 сыгранных матчей в этом году, включая поединки на сборную.

Из-за усталости игрок стал чаще терять концентрацию, вызывая неудовольствие тренерского штаба и болельщиков. В матче с Севильей игрока и вовсе освистали после ошибки, которая чуть не привела к голу.

Окружение защитника считает, что Дину нужно время чтобы восстановиться физическую форму и душевное равновесие.

В текущем сезоне Дин Хейсен провел 22 матча за Реал во всех турнирах.

Ранее акже сообщалось, что аренда Эндрика будет подписана со дня на день.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дин Хейсен

