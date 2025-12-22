Эндрик покинет Реал в ближайшее время

Нападающий Реала Эндрик в ближайшее время покинет клуб, сообщает L’Equipe.

Лион полносью согласовал аренду игрока, и документ должен быть официально подписан в следующие пару дней.

Бразилец проведет во Франции вторую половину текущего сезона, а затем вернеся в Реал. Опция выкупа сделкой не предусмотрена.

Также Лион возьмет на себя половину зарплаты бразильца и постарается гарантировать ему игровое время.

Ожидается, что Эндрик присоединится к новому клубу уже 29 декабря, когда возобновятся тренировки. Хотя официально трансфер состоится только 1 января с окрытием ТО.

Ранее также сообщалось, что воспитанник Барселоны завершил карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!