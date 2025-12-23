iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лион объявил о переходе Эндрика

"Ткачи" закрыли ожидаемый трансфер.
Сегодня, 19:06       Автор: Антон Федорцив
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Нападающий Эндрик покинул мадридский Реал. Французский Лион арендовал форварда, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Аренда Эндрика обойдется "ткачам" в 1 млн евро. Дебютировать в составе новой команды вундеркинд сможет 3 января в противостоянии с Монако в Лиге 1.

В нынешнем сезоне Эндрик потерял место в обойме "сливочных". Он провел всего 3 поединка (99 минут) без результативных действий. Контракт бразильца с Реалом действует до лета 2030 года.

К слову, итальянский Милан расторг контракт с форвардом Дивоком Ориги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Реал Мадрид Эндрик

Статьи по теме

Эндрик покинет Реал в ближайшее время Эндрик покинет Реал в ближайшее время
Тренер Реала самокритично оценил победу над Севильей Тренер Реала самокритично оценил победу над Севильей
Реал в большинстве одержал победу над Севильей Реал в большинстве одержал победу над Севильей
Реал продвинул интересный пункт в соглашение по Эндрику Реал продвинул интересный пункт в соглашение по Эндрику

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны20:41
Балотелли может продолжить карьеру в составе аутсайдера второго дивизиона ОАЭ
Биатлон20:02
Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет
Формула 119:59
Антонелли раскрыл неочевидную роль Ферстаппена в пелотоне
Украина19:25
УХЛ: Шторм разбил Одесчину в дерби
Европа19:06
Лион объявил о переходе Эндрика
Другие страны18:55
Кубок африканских наций-2025: Сенегал разгромил Ботсвану, ДР Конго обыграла Бенин, Нигерия и Тунис стартуют на турнире
Европа18:41
Ювентус собрался арендовать хавбека сборной Италии
Европа18:12
Назван фаворит на подписание Довбика в январе
Формула 118:08
Ферстаппен оценил звук новых двигателей Формулы-1
Бокс17:35
"Настроен вернуться": Промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK