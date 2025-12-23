Лион объявил о переходе Эндрика

Нападающий Эндрик покинул мадридский Реал. Французский Лион арендовал форварда, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Аренда Эндрика обойдется "ткачам" в 1 млн евро. Дебютировать в составе новой команды вундеркинд сможет 3 января в противостоянии с Монако в Лиге 1.

В нынешнем сезоне Эндрик потерял место в обойме "сливочных". Он провел всего 3 поединка (99 минут) без результативных действий. Контракт бразильца с Реалом действует до лета 2030 года.

К слову, итальянский Милан расторг контракт с форвардом Дивоком Ориги.

