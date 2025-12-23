Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов

Нападающий Дивок Ориги покинет итальянский Милан. 1 января победитель Лиги чемпионов с английским Ливерпулем станет свободным агентом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Стороны договорились о досрочном разрыве контракта. Ориги пытался уйти из рядов "россонери" еще летом. Он потребовал от руководства Милана выплатить всю зарплату за последний год договора.

В нынешнем сезоне Ориги не провел на поле ни минуты. Предыдущую кампанию он отыграл за английский Ноттингем на правах аренды. Статистика в составе "лесников" – 22 матча во всех турнирах, 1 гол.

Тем временем Суперкубок Италии вернет старый формат в новом сезоне.

