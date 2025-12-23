iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов

Форвард бастовал с лета.
Сегодня, 12:11       Автор: Антон Федорцив
Дивок Ориги / Getty Images
Дивок Ориги / Getty Images

Нападающий Дивок Ориги покинет итальянский Милан. 1 января победитель Лиги чемпионов с английским Ливерпулем станет свободным агентом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Стороны договорились о досрочном разрыве контракта. Ориги пытался уйти из рядов "россонери" еще летом. Он потребовал от руководства Милана выплатить всю зарплату за последний год договора.

В нынешнем сезоне Ориги не провел на поле ни минуты. Предыдущую кампанию он отыграл за английский Ноттингем на правах аренды. Статистика в составе "лесников" – 22 матча во всех турнирах, 1 гол.

Тем временем Суперкубок Италии вернет старый формат в новом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ДИВОК ОРИГИ

Статьи по теме

Ибрагимович-младший заключил первый профессиональный контракт Ибрагимович-младший заключил первый профессиональный контракт
Аллегри после поражения от Наполи: "Нужно анализировать ситуацию трезво и спокойно" Аллегри после поражения от Наполи: "Нужно анализировать ситуацию трезво и спокойно"
Наполи вышел в финал Суперкубка Италии, одолев Милан Наполи вышел в финал Суперкубка Италии, одолев Милан
Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны15:38
Левандовски получил новый вариант за океаном
Украина15:00
Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги
Киберспорт14:27
Passion UA ​​неожиданно распустили одну из команд
Украина13:56
Женская сборная Украины сменит главного тренера
Европа13:28
Слот раскрыл сроки восстановления Исака
Украина12:47
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области
Европа12:11
Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
Украина11:54
Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ
Другие страны11:35
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
НБА10:53
ТОП-10 моментов НБА: сумасшедший постер Джейлена Вильямса - лучший эпизод дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK