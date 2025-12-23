Италия откажется от нынешнего формата Суперкубка страны

Суперкубок Италии со следующего розыгрыша будет проводиться по стандартной - старой схеме, сообщает журналист Николо Скира, приводя слова Президента Серии А.

За трофей со следующего сезона будут соревноваться чемпион страны и обладатель Кубка страны.

Начиная с 2023 года Суперкубок Италии проходил в формате Финала четырех в Саудовской Аравии. За это время его успели выиграть оба миланских клуба и Наполи накануне.

Всего в Суперкубке за три розыгрыша участие приняли восемь разных команд и только Интер сыграл во всех трех (победа, поражение в финале и поражение в полуфинале).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!