Италия откажется от нынешнего формата Суперкубка страны

Турнир вернется к старой модели.
Сегодня, 10:46       Автор: Василий Войтюк
Суперкубок Италии в руках у Антонио Конте / Getty Images
Суперкубок Италии в руках у Антонио Конте / Getty Images

Суперкубок Италии со следующего розыгрыша будет проводиться по стандартной - старой схеме, сообщает журналист Николо Скира, приводя слова Президента Серии А.

За трофей со следующего сезона будут соревноваться чемпион страны и обладатель Кубка страны.

Начиная с 2023 года Суперкубок Италии проходил в формате Финала четырех в Саудовской Аравии. За это время его успели выиграть оба миланских клуба и Наполи накануне.

Всего в Суперкубке за три розыгрыша участие приняли восемь разных команд и только Интер сыграл во всех трех (победа, поражение в финале и поражение в полуфинале).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Италии

