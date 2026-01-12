iSport.ua
Эндрик голом дебютировал за Лион

Бразилец оформил победный мяч.
Сегодня, 00:50
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Форвард Эндрик провел первый матч за Лион. Он вышел в старте "ткачей" в рамках 1/16 финала Кубка Франции против Лилля (2:1).

Лион повел в счете на 1-й минуте – Морейра воспользовался несогласованностью вратаря и защитника. "Доги" отыгрались в середине тайма. Это Нгой в атаке вторым темпом отправил мяч в сетку из центра штрафной.

Победу Лиону перед перерывом обеспечил Эндрик. Арендованный нападающий замкнул дальнюю штангу после прострела с левого фланга. Больше команды не забивали.

Статистика матча Лилль – Лион 1/16 финала Кубка Франции

Лилль – Лион – 1:2
Голы: Нгой, 28 – Морейра, 1, Эндрик, 42

Ожидаемые голы (xG): 0.40 - 1.94
Владение мячом: 60 % - 40 %
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 6 - 2
Фолы: 8 - 16

