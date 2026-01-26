Лион намерен продлить аренду звездного бразильца

Лион уже намерен попытаться продлить аренду Эндрика, утверждает ESPN.

Напомним, что бразилец будет играть за францзский клуб до конца текущего сезона. Во Франции Эндрик провел уже пять матчей, записав на свой пять резльтативных действий.

Как утверждает издание, главный тренер Лиона Паулу Фонсека попросил руководство клуба продлить аренду форварда до конца следющего сезона.

В клубе понимают, что полноценный трансфер невозможен и даже аренда потребует огромных усилий, однако они готовы попытаться.

Отметим, что опция выкупа в арендном соглашении между Реалом и Лионом также не предусмотрена.

