iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лион намерен продлить аренду звездного бразильца

Эндрик покорил французские сердца.
Сегодня, 18:08       Автор: Андрей Безуглый
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Лион уже намерен попытаться продлить аренду Эндрика, утверждает ESPN.

Напомним, что бразилец будет играть за францзский клуб до конца текущего сезона. Во Франции Эндрик провел уже пять матчей, записав на свой пять резльтативных действий.

Как утверждает издание, главный тренер Лиона Паулу Фонсека попросил руководство клуба продлить аренду форварда до конца следющего сезона.

В клубе понимают, что полноценный трансфер невозможен и даже аренда потребует огромных усилий, однако они готовы попытаться.

Отметим, что опция выкупа в арендном соглашении между Реалом и Лионом также не предусмотрена.

Ранее также сообщалось, что Андрей Лунин принял решение о своем будущем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эндрик

Статьи по теме

Эндрик хет-триком обеспечил Лиону разгром Меца Эндрик хет-триком обеспечил Лиону разгром Меца
Эндрик голом дебютировал за Лион Эндрик голом дебютировал за Лион
Лион объявил о переходе Эндрика Лион объявил о переходе Эндрика
Эндрик покинет Реал в ближайшее время Эндрик покинет Реал в ближайшее время

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны и Эвертона, матч Серии А
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Барселона согласовала новый контракт с талантливым воспитанником
Европа19:50
Воспитанник Реала может перейти в Арсенал
Олимпийские игры19:49
Украина утвердила состав сборной на Олимпийские игры-2026
Европа19:22
Матета также может покинуть Кристал Пэлас в январе
Европа19:18
Защитник Вильярреала выбыл на длительный срок из-за травмы
Европа18:57
Скандальный лидер Вест Хэма близок к возвращению на родину
Европа18:50
Бывший футболист Реала рассказал, что нужно Мбаппе, чтобы выиграть ЗМ
Европа18:33
Ювентус снова обратил внимание на игроков топ-клубов АПЛ
Европа18:15
Байер получил предложения по Мартину Терье
Европа18:08
Лион намерен продлить аренду звездного бразильца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK