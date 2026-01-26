Лунин принял решение касательно своей карьеры в Реале

И сообщил клубу о своих планах на будущее.

Голкипер Реала Андрей Лунин решил, что покинет команду в конце этого сезона.

Как пишет El Nacional, в первую очередь Андрею не нравится его ограниченное игровое время.

Также, несмотря на приход нового тренера, украинский вратарь понимает, что у него нет перспектив стать первым номером на воротах "королевского" клуба.

Из-за этого он принял решение уйти после завершения текущего сезона. Напомним, что его контракт рассчитан до лета 2030 года, а в Реал он пришел в 2018 году.

