Лунин принял решение касательно своей карьеры в Реале

И сообщил клубу о своих планах на будущее.
Сегодня, 16:50       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин решил, что покинет команду в конце этого сезона.

Как пишет El Nacional, в первую очередь Андрею не нравится его ограниченное игровое время.

Также, несмотря на приход нового тренера, украинский вратарь понимает, что у него нет перспектив стать первым номером на воротах "королевского" клуба.

Из-за этого он принял решение уйти после завершения текущего сезона. Напомним, что его контракт рассчитан до лета 2030 года, а в Реал он пришел в 2018 году.

