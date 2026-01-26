iSport.ua
Сын и внук легенд Милана близок к очередной смене клуба в Италии

Лацио договорился о переходе Даниэля Мальдини.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Мальдини / Getty Images
Даниэль Мальдини / Getty Images

Полузащитник Аталанты Даниэль Мальдини, который является сыном легенды Милана Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, пребывает в шаге от перехода в Лацио.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, римский клуб согласовал аренду 24-летнего футболиста за 1 миллион евро с возможностью выкупа за 10 миллионов евро. Также бергамаски смогут получить еще 2 миллиона евро в виде бонусов.

Читай также: Лацио подписал лидера Аякса

В случае полноценного трансфера игрок подпишет с Лацио контракт до 2030 года, а его заработная плата будет составлять 1,4 миллиона евро за сезон.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мальдини принял участие в 11 матчах Аталанты, отличившись одной результативной передачей.

Даниэль Мальдини является воспитанником Милана, в котором начинал профессиональную карьеру. Также выступал в арендах в Специи, Эмполи и Монце, куда впоследствии перешел на постоянной основе, а в начале 2025 года был приобретен Аталантой.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм объявил о подписании нападающего Лацио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы лацио аталанта Даниэль Мальдини

