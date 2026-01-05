Вест Хэм объявил о подписании нападающего Лацио
Вест Хэм объявил о переходе из Лацио аргентинского нападающего Валентина "Тати" Кастельяноса.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, 27-летний футболист подписал контракт на четыре с половиной года. Также договор предусматривает возможность его продления еще на один сезон.
В составе "молотобойцев" аргентинский форвард будет выступать под 11-м номером.
Сумма трансфера составила 29 миллионов евро.
West Ham United is delighted to announce the signing of Valentín Castellanos 📝— West Ham United (@WestHam) January 5, 2026
В нынешнем сезоне Кастельянос провел за Лацио 12 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Отметим, ранее Вест Хэму приписывали интерес к украинскому нападающему Ромы Артему Довбику.
